Government Package For BSNL: सरकारी दूरसंचार कंपनी (Telecom Company) बीएसएनएलला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने 1.64 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी ही माहिती दिली आहे. या बैठकीत बीएसएनएलला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पॅकेज जारी करण्यासोबतच ज्या 29,616 गावांमध्ये आजपर्यंत ही सुविधा पोहोचलेली नाही, तेथे देखील मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचे (Mobile Connectivity) पोहोचवण्याचे काम केले जाणार आहे. यासाठी 26,316 कोटी रुपयांचे सॅच्युरेशन पॅकेजही निश्चित करण्यात आले आहे.

Union Cabinet approves project for saturation of 4G mobile services in all uncovered villages of the country through Universal Service Obligation Fund, at an estimated cost of Rs 26,316 Crores: Union Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/CMtf5fnow5

