Gujarat, HP Election 2022 Dates: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) शुक्रवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. या पत्रकार परिषदेत गुजरात (Gujrat) आणि हिमाचल प्रदेशमधील ( Himachal Pradesh ) विधानसभा निवडणुकीचा (Assembly elections ) कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तारखाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाची ही पत्रकार परिषद (press conference) दुपारी तीन वाजता आयोजित केली जाणार आहे. अशी परिस्थितीत निवडणूक आयोग आज दोन्ही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करेल. दोन्हीही राज्यांमध्ये या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत निवडणुका होणार असा अंदाज वर्तवला जात होता. आता निवडणूक आयोग कोणत्या तारखा जाहीर करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

हिमाचल विधानसभेची (Himachal Pradesh Assembly) मुदत नोव्हेंबरमध्ये आणि गुजरात विधानसभेची मुदत येत्या डिसेंबरमध्ये संपत आहे. सध्या या दोन्ही राज्यात भाजपचे सरकार आहे. हिमाचलमध्ये एकूण 68 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी 17 जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. त्याचबरोबर 3 विधानसभा मतदारसंघही अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. अशा प्रकारे गुजरात विधानसभेच्या एकूण 182 जागा आहेत. त्यापैकी 40 जागा राखीव आहेत. यापैकी 13 जागा अनुसूचित जातीसाठी आणि 27 जागा अनुसूचित जमाती/जमाती समाजासाठी राखीव आहेत.

Election Commission of India to hold a press conference later today, in Delhi. The election schedule of Assembly elections to Gujarat and Himachal Pradesh to be announced. pic.twitter.com/Xd2NGdfnmQ

— ANI (@ANI) October 14, 2022