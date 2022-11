Gujarat Elections 2022: BJP ची पहिली यादी जाहीर, हार्दिक पटेल रिंगणात, रवींद्र जडेजाच्या पत्नीला मिळालं तिकीट

Gujarat Assembly Elections 2022: गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीची (Gujarat Assembly Election) घोषणा झाली आहे. भाजपने 160 उमेदवारांची पहिली यादी गुरुवारी सकाळी जाहीर केली. भाजपचे राष्ट्रीय मुख्यालयातून (Gujarat Polls 2022) केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी गुजरात भाजप प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटील, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया आणि अनिल बलूनी यांच्या उपस्थिती उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हे घटलोडिया (घाटलोडिया) विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार आहे.तसेच गृहमंत्री हर्ष सांघवी माजुरा येथून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील. पाटीदार नेते हार्दिक पटेल (Hardik Patel) यांना वीरमगाम येथून उमेदवारी देण्यात आली आहे तर भारतीय क्रिकेटपट रवींद्र जडेजाची (Ravindra Jadeja Wife) पत्नी रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) यांना देखील तिकीट देण्यात आलं आहे. रिवाबा जडेजा या जामनगर (उत्तर) येथून निवडणूक लढवतील.

दुसरीकडे, गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आणि पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांनी विधानसभा निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुजरातमध्ये एक डिसेंबरला पहिल्या टप्प्यात विधानसभेच्या 89 जागांसाठी मतदान होणार आहे. पहिल्या टप्प्यालाठी भाजपने 84 उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. तर दूसऱ्या टप्प्यात 5 डिसेंबरला 93 जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी भाजपने 76 उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली आहे. भाजपने पहिल्या यादीत एकूण 160 उमेदवारांची घोषणा केली आहे.

दिल्लीत बुधवारी भाजपच्या निवडणूक समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील बैठकीला उपस्थित होते. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात भाजपाध्यक्ष सी.आर.पाटील, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.त्यानंतर भाजपने गुरुवारी सकाळी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली.

Live: Joint press conference by Shri @mansukhmandviya, Shri @byadavbjp and Shri @CRPaatil at BJP headquarters in New Delhi. https://t.co/6Q66DIoWMv

— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) November 10, 2022