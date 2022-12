Gujarat Election 2022 1st Phase: जंबूर गाव म्हणजे भारताचं 'मिनी आफ्रिका', पाहा VIDEO

Gujarat Election 2022 1st Phase: गुजरात विधानसभेसाठी (Gujarat Assembly Election 2022) आज, एक डिसेंबरला पहिल्या टप्प्यात मतदान सुरू झाले आहे. 19 जिल्ह्यांतील 89 जागांसाठी मतदान होणार आहे. विशेष म्हणजे जंबूर गावात (Jambur Gaon) स्पेशल वोटिंग (Special Voting) होणार आहे. जंबूर गावाला भारतातील ‘मिनी आफ्रिका’ (Mini Africa) असं देखील संबोधलं जातं. या विधानसभा निवडणुकीत जंबूर येथील मतदार पहिल्यांदा ट्राइबल वोटिंग बूथवर (Tirbal Voting Both) मतदानाच्या हक्क बजावतील. कसं आहे भारतातील मिनी आफ्रिका? पाहा व्हिडिओ…

गुजरात राज्यात गुरुवारी विधानसभेसाठी पहिल्या टप्प्यात मतदान होत आहे. 19 जिल्ह्यातील 182 पैकी 89 जागांसाठी मतदान होत आहे. उर्वरित जागांसाठी 5 डिसेंबरला दुसऱ्या टप्प्यांत मतदान होईल. गुजरातमध्ये असलेले भारतीतील ‘मिनी आफ्रिका’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले जंबूर गावात स्पेशल वोटिंग होईल. येथील मतदार आज पहिल्यांदा विशेष आदिवासी बूथ (Tirbal Voting Both) मतदान करतील.

विशेष आदिवासी बूथ बनल्याने जंबूर गावातील रहिवाशांनी मोठा आनंद व्यक्त केला आहे. गावकऱ्यांनी निवडणूक आयोगाचे आभार देखील मानले आहे.

#Watch | People of Gujarat’s mini African village- Jambur, celebrated their first opportunity to vote in their own special tribal booth (30.11)#GujaratElections pic.twitter.com/LFrG6q8ukT

— ANI (@ANI) December 1, 2022