Morbi Bridge Collapse : गुजरातमधील (Gujarat)मोरबी भागात रविवारी एक मोठी दुर्घटना घडली. येथे मच्छू नदीत एक केबल पूल कोसळला (Bridge Collapse), ज्यामध्ये 35 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक जण जखमी झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केबल ब्रिजला पालिकेकडून प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अपघाताच्या वेळी पुलावर सुमारे 400 लोक उपस्थित होते. यापैकी 400 हून अधिक लोक नदीत पडल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनास्थळी मदतकार्य सुरू आहे. दुरूस्तीनंतर हा पूल नुकताच पाच दिवसांपूर्वी पुन्हा लोकांसाठी खुला करण्यात होता. पूल रविवारच्या सुट्टीमुळे गजबजलेला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी 6.30 च्या सुमारास पूल तुटला.Also Read - Aamir Khan Mother: आमिर खानच्या आईला आला हार्ट अटॅक, ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये केले दाखल!

पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपघाताबाबत मुख्यमंत्री पटेल आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मोदी सध्या गुजरातमध्ये आहेत. पीएमओने म्हटले आहे की, ‘त्यांनी (पंतप्रधान मोदी) बचाव कार्यासाठी तातडीने पथके तैनात करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास आणि बाधित लोकांना शक्य ती सर्व मदत करण्यास सांगितले आहे.’ Also Read - Clove Tea Benefits : हिवाळ्यात नियमित प्यावा लवंगेचा चहा, होतात पाच मोठे फायदे!

