Gujarat News : गुजरातमध्ये भीषण अपघाताची (Gujarat Accident) घटना समोर आली आहे. भरधाव कारने पादचाऱ्यांना चिरडले. या अपघातामध्ये 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला तर 7 जण जखमी झाले आहेत. गुजरातच्या अरवली जिल्ह्यातील कृष्णापूरजवळ ही घटना घडली आहे. अपघातात जखमी झालेल्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहेत. यामधील अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अरवली जिल्ह्यातील कृष्णापूरजवळ एका भरधाव कारने रस्त्यावरुन चालत जाणाऱ्यांना धडक दिली. भरधाव कारने धडक दिल्यामुळे 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर 7 जण जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच गुजरात पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना तात्काळ नजीकच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. तर अपघातील मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरु असून त्यांच्या कुटुंबीयांशी देखील संपर्क केला जात आहे.

Gujarat | 6 dead, 7 injured after a car mowed down people, walking towards Ambaji, in Aravalli district. Injured shifted to hospital: police pic.twitter.com/MTEjwaVJ91

— ANI (@ANI) September 2, 2022