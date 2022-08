gujarat shopkeeper discount the shopkeeper of gujarat gave special offer to soldiers know here what is offer

Gujarat Shopkeeper Discount: देशात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrut Mahotsav) साजरा करण्यात येत आहे. प्रत्येक भारतीय हा महोत्सव साजरा करण्यात मग्न आहे. या महोत्सवाच्या भव्यतेत 'घरा घरात तिरंगा' (Har Ghar Tiranga) या अभियानाची भर पडली आहे. या महोत्सवात प्रत्येक जण आपापल्या परीने योगदान देत आहे. तसेच 'घरा घरात तिरंगा' मोहीम (Har Ghar Tiranga Campaign) अंतर्गत ठिकठिकाणी तिरंगा यात्रा (Tiranga Yatra) काढण्यात येत आहे. दरम्यान, गुजरातमधील एका दुकानदाराने भारतीय लष्करातील जवानांसाठी एक अप्रतिम ऑफर दिली आहे. ही ऑफर ऐकून तुम्ही भावुक व्हाल. या दुकानदाराने आपल्या दुकानात भारतीय सैन्यातील जवानांना 50 टक्के सवलत दिली जाईल, असे जाहीर केले आहे. ही ऑफर आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सच्या सैनिकांसाठी आहे.

‘घरा घरात तिरंगा’ मोहिमेतून मिळाली प्रेरणा

देशात सध्या सर्वत्र ‘घरा घरात तिरंगा’ मोहीम राबविण्यात येत आहे. या अभियानातून प्रेरणा घेत गुजरातच्या या दुकानदाराने ही ऑफर जाहीर केली आहे. भारतीय लष्कराच्या जवानांना खास ऑफर देणारे हे दुकान गुजरातच्या सुरतमध्ये आहे. यावर दुकानदार यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्वत्र ‘घरा घरात तिरंगा’ मोहीम राबवण्यात येत आहे. आम्ही देखील या मोहिमेत सहभागी होत आमचे दुकान ध्वजांनी भरले आहे. जेणेकरून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अधिक रंगतदार व्हावा. ऑफरची प्रेरणा या मोहीमेतूनच मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले, या दुकानात कोणीही जवान आला तर त्याला मिठाईवर 50 टक्के सूट देऊ, ही ऑफर आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व सैनिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. माजी सैनिकांना देखील ही योजना लागू असेल.

सैनिकांच्या सन्मानार्थ लागू करण्यात आलेल्या या ऑफरची सर्वत्र चर्चा असून दुकानदाराच्या या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे.

अमृत महोत्सवाचा जल्लोष

देशाचा स्वातंत्र्यदिन 15 ऑगस्ट रोजी साजरा होत आहे. अमृता महोत्सवानिमित्त यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनाला विशेष महत्त्व आहे. दरम्यान, 'घरा घरात तिरंगा' या मोहिमेने स्वातंत्र्य दिनाच्या भव्यतेत भर घातली आहे. देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटीश राजवटीतून स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याने देशात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत आहे.