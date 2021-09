मुंबई : गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Vijay Rupani) यांनी शनिवारी अचानक मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर गुजरातच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. रुपाणी यांच्यानंतर मुख्यमंत्री कोण (Gujrat’s New CM) होणार याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र आता या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. गुजरात भाजपच्या बैठकीमध्ये भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. भूपेंद्र रजनीकांत पटेल (Bhupendra Rajanikant Patel) आता गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री असणार आहे. भाजपच्या बैठकीत त्यांची एकमताने निवड करण्यात आली आहे. पक्षाचे पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गुजरातचे पुढील मुख्यमंत्री (new Chief Minister of Gujarat) म्हणून भूपेंद्र पटेल यांच्या नावाची घोषणा केली. (Gujrat’s New CM Bhupendra Patel: Who is the new Chief Minister of Gujarat Bhupendra Patel? Know the whole political journey of Bhupendra Rajanikant Patel)Also Read - Breaking News Live Updates: पाटीदार समाजाकडे गुजरातचं मुख्यमंत्रीपद! भूपेंद्र रजनीकांत पटेल होणार गुजरातचे नवे मुख्यमंत्री

कोण आहेत भूपेंद्र पटेल? (Who is Bhupendra Patel?)