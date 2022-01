Guwahati-Bikaner Express Derailed: बीकानेरहून (Bikaner) गुवाहटीला (Guwahati) जाणाऱ्या बीकानेर एक्स्प्रेसला अपघात (Guwahati-Bikaner Express Accident) झाला आहे. पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडी-दोमोहानी स्टेशनदरम्यान एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले. अपघातात अनेक प्रवाशी जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. जखमी प्रवाशांना जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले आहे. काही डबे एकमेकांवर चढले आहे. डब्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. रेल्वे प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळाकडे रवाना झाले असून मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे.Also Read - Child Abortion In Wardha: धक्कादायक! नर्सिग होम की 'दफनभूमी', हॉस्पिटलच्या आवारात सापडल्या 11 कवट्या, 54 हाडे

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेली माहिती अशी की, एक्स्प्रेस वेगात होती. अचानक धक्के जाणवले आणि मोठा आवाज होऊन एक्स्प्रेसचे डबे रुळावरून घसरले. घटनास्थळावरील फोटोंवरून या अपघाताची भीषणता लक्षात येते.

Guwahati-Bikaner Express derailed near Domohani (West Bengal), this evening. No report of any casualties. Details awaited. pic.twitter.com/7q02rbW7T1

