Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मशीद खटल्याचा निकाल हिंदूंच्या बाजूने आला आहे. शृंगार गौरी वाद प्रकरणी निकाल देताना जिल्हा न्यायाधीश ए.के.विश्वेश यांच्या एकल खंडपीठाने हे प्रकरण सुणावणी कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे म्हटले आहे. मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळताना कोर्टने सांगितले की ज्ञानवापीमध्ये (Gyanvapi Masjid) सापडलेले पुरावे आधार मानले गेले आहेत. हिंदू पक्षाचे (Hindu petitioners) वकील विष्णू शंकर जैन यांनी न्यायालयाबाहेर माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की न्यायालयाने आमचा युक्तिवाद मान्य केला आहे. मुस्लिम पक्षाचा (Muslim party) अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. याचिका कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे न्यायालयाने (Gyanvapi Masjid case rules) म्हटले असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी 22 सप्टेंबरला होणार आहे.Also Read - Pune News: पुण्यात पुण्येश्‍वर आणि नारायणेश्‍वर मंदिराच्या जागी बांधल्या मशिदी, मनसेचा नवा दावा

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय मुस्लिमांच्या बाजूने खुला असला तरी हे प्रकरण न्यायालयात चालवण्यायोग्य असल्याचे आजच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. प्रतिवादी अंजुमन इनामाझिया मसाजिदच्या वकिलांकडून या पर्यायांचा विचार केला जात आहे. हिंदू याचिकाकर्ते सोहनलाल आर्य यांनी या निकालावर आनंद व्यक्त करताना म्हटले की, हा हिंदू पक्षाचा मोठा विजय आहे. ज्ञानवापी मंदिराची ही आधारशिला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन देखील आर्य यांनी केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हिंदू पक्षाया लोकांनी हर हर महादेवच्या घोषणा दिल्या, तसेच न्यायालयाबाहेर हनुमान चालिसाचेही पठण करण्यात आले. Also Read - Gyanvapi Masjid Video: ज्ञानवापी मशिदीचा एक कथित जुना व्हिडिओ समोर, पाहा काय दिसतंय

#WATCH | Varanasi, UP: "Bharat is happy today, my Hindu brothers & sisters should light diyas to celebrate," says petitioner from Hindu side Manju Vyas as she dances & celebrates the Gyanvapi Shringar Gauri verdict pic.twitter.com/hO7frpErNF

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022