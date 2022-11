Gyanvapi mosque case: सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत वाढवली 'शिवलिंग' आढळलेल्या भागाची सुरक्षा!

Gyanvapi mosque case: सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) शुक्रवारी वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Mashid) आतील भागात जिथे ‘शिवलिंग’ (Shivling)आढळले होते तेथील सुरक्षा पुढील आदेशापर्यंत वाढवली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी म्हटले की, सर्वेक्षणादरम्यान आढळलेल्या परिसराच्या सुरक्षेबाबत 17 मे रोजी काढलेला अंतरिम आदेश पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील. दरम्यान ज्ञानवापी वादाशी संबंधित खटल्यात आपली भूमिका मजबूत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांना वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांसमोर अर्ज करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्व्हे कमिशनरच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ज्ञानवापी मशीद समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांना तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले.

या प्रकरणी हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, ‘सुप्रीम कोर्टाने ज्ञानवापी मशिद भागातील ‘शिवलिंग’ परिसर सील करण्याचा आदेश पुढील आदेशापर्यंत वाढवला आहे. मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने आम्हाला तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.’ संबंधित याचिकेत, हिंदू पक्षाने ज्ञानवापी मशिदीतील ‘शिवलिंग’ परिसराच्या संरक्षणाचा आदेश दिलेल्या आदेशाला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. सध्या, मशिदीमध्ये केंद्रीय दले तैनात आहेत आणि शिवलिंगाचे संरक्षण केले जात आहे जेणेकरून शिवलिंगाच्या स्वरुपासोबत कोणतीही छेडछाड होऊ नये.

Supreme Court extends its earlier order for the protection of ‘Shivling’ discovered at Gyanvapi mosque complex, Varanasi. SC extends the protection till further order. pic.twitter.com/T7ugEevWfb

— ANI (@ANI) November 11, 2022