HDFC Home Loan: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो दरात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. आरबीआयने रेपो रेट (Repo Rates) 4 टक्क्यांवरून वाढवून 4.40 टक्के केला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. कारण या निर्णयानंतर आता सर्वसामान्यांना घर घेणे किंवा गाडी घेणे महागणार आहे. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर बँकांनीही कर्ज देण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. या साखळीत देशातील गृहकर्ज क्षेत्रातील दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेडने (HDFC Ltd) आपल्या बँकेच्या नवीन आणि (HDFC Bank) जुन्या ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे.

एचडीएफसी लिमिटेडने शनिवारी गृहकर्जावर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेटमध्ये (RPLR) 0.30 टक्के वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे आता एचडीएफसी बँकेच्या विद्यमान आणि नवीन ग्राहकांसाठी गृहकर्ज घेणे महाग होणार आहे. एचडीएफसीपूर्वी आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडियासह इतर अनेक कर्ज देणाऱ्या संस्थांनीही दरांमध्ये वाढ केली आहे.

ANI ने दिलेल्या माहितीनुसार एचडीएफसीने एक निवेदन जारी केले आहे. यात बँकेने म्हटले की "HDFC ने गृह कर्जावरील आपला आरपीएलआर 30 बेसिस पॉइंट्सनी वाढवला आहे. ही दरवाढ 9 मेपासून लागू होणार आहे."

HDFC increases its Retail Prime Lending Rate on Housing Loans, on which its Adjustable Rate Home Loans are benchmarked by 30 basis points with effect from May 09, 2022. pic.twitter.com/cOoBoIM1Q8

