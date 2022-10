Halloween Stampede Video : दक्षिण कोरियात (South Korea) सध्या हॅलोविन (Halloween) फेस्टिवल सुरु आहे. कोरोनानंतर या फेस्टिवलचे आयोजन करण्यात आल्यामुळे यामध्ये मोठ्या संख्येने आणि उत्साहात नागरिक सहभागी होत आहेत. पण शनिवारी रात्री या फेस्टिलवलमध्ये धक्कादायक घटना घडली. या फेस्टिवलमध्ये चेंगराचेंगरी (Halloween Stampede) झाली आणि यामध्ये 149 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर या चेंगराचेंगरीमध्ये 100 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आणि 50 जणांना हार्ट अटॅक (Heart Attack) आला. या घटनेनंतर एकच गोंधळ उडाला. घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेत बचावकार्य सुरु केले. जखमींना तात्काळ रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे.Also Read - Viral Video: असं भन्नाट प्रीवेडिंग शूट तुम्ही कधीच पाहिलं नसेल, रोहित शेट्टीच्या चित्रपटांना टक्कर देतोय हा शॉट!

हॅलोविन फेस्टिवलमध्ये चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर राष्ट्राध्यक्ष युन सुक-योल यांनी आपत्ती व्यवस्थापन पथक इटवॉन, योंगसान-गु येथे तात्काळ तैनात करण्याचे आदेश दिले. तसंच बचाव पथकासोबतच स्थानिक प्रशासन आणि पोलिस मोठ्या संख्येने घटनास्थळी तैनात करण्यात आले होते. या घटनेमध्ये जखमी झालेल्यांना सर्वात आधी घटनास्थळीच प्राथमिक उपचार करुन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. अशामध्ये या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. या व्हिडिओत आरोग्य कर्मचारी जमिनीवर पडलेल्या लोकांना सीपीआर उपचार देत आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडयावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Another video of a Halloween party in the #Itaewon area of #Seoul, South Korea. pic.twitter.com/0vyOUbAEzE

— Newsistaan (@newsistaan) October 29, 2022