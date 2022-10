Kedarnath Helicopter Crash : उत्तराखंडमधील (Uttarakhand) केदारनाथमध्ये (Kedarnath) हेलिकॉप्टर कोसळलं (Helicopter Crash)आहे. या अपघातात पायलटसह सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्याचबरोबर केदारनाथमध्ये पुढील आदेशापर्यंत हेली सेवा बंद करण्यात आली आहे. केदारनाथमध्ये अजूनही हवामान खराब आहे. येथे बर्फवृष्टी होत आहे. तसेच अपघातग्रस्त हेलिकॉप्टर हे आर्यन कंपनीचं असल्याची माहिती आहे. हे हेलिकॉप्टर भाविकांना केदारनाथमध्ये आणत होते. त्याच वेळी ही दुर्घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच बचावकार्यासाठी टीम रवाना झाली आहे.Also Read - 10th Exam Application Form: उद्यापासून भरता येणार दहावी परीक्षेचे अर्ज, 10 नोव्हेंबरपर्यंत आहे अर्ज भरण्याची मुदत!

आर्यन कंपनीचे हे हेलिकॉप्टर गुप्तकाशीमधून केदारनाथमध्ये येत होते. या हेलिकॉप्टरमध्ये पायलटसह सहा जण होते. केदारनाथकडे हे हेलिकॉप्टर आले तेव्हा गरुडचट्टीमध्ये हे कोसळलं. जमिनीवर कोसळताच हेलिकॉप्टरला आग लागली. या अपघातात हेलिकॉप्टरमध्ये असणाऱ्या सहाही जणांचा मृत्यू झाला आहे. येथे बचावकार्य सुरु करण्यात आले आहे. Also Read - Pune Mhada Lottery 2022 : पुणेकरांसाठी खूशखबर! दिवाळीच्या मुहूर्तावर 4000 घरांची सोडत जाहीर, जाणून घ्या डिटेल्स

केदारनाथमध्ये सध्या वातावरण खराब आहे. याच कारणाने धुक्यांमुळे हा अपघात झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. हेलिकॉप्टर उड्डाण घेतल्यानंतर काही काळाने एका डोंगरावर आदळले. यानंतर ते खाली कोसळले आणि त्यामध्ये आग लागली. Also Read - Target Killing: जम्मू काश्मिरात पुन्हा टार्गेट किलिंग, आता उत्तर प्रदेशातील दोन मजुरांवर ग्रेनेड हल्ला!

Uttarakhand | A helicopter carrying Kedarnath pilgrims from Phata crashes, casualties feared; the administration team has left for the spot for relief and rescue work. Details awaited pic.twitter.com/houwDQY1qT

