Hijab Row Latest Update: संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या हिजाब प्रकरणी (Hijab Row) कर्नाटक हायकोर्ट (Karnataka High Court) आज, 15 मार्च रोजी आपला निकाल देणार आहे. मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्नाटक हायकोर्टाने गेल्या महिन्यात 25 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली होती. हायकोर्टने निकाल राखून ठेवला होता आणि आज हायकोर्ट आपला महत्त्वपूर्ण निकाल देणार आहे. हायकोर्ट सकाळी 10.30 पासून निकाल वाचण्यास सुरुवात करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

निकालाच्या पार्श्वभूमीवर अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी निकालाच्या एक दिवस आधीच बंगळुरु शहरात 144 कलम लागू करण्यात आला आहे. याशिवाय शिमोगा कलबुर्गीमध्येही कलम 144 लागू करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 21 मार्चपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी जाहीर सभा, सार्वजनिक मेळावे, आंदोलन, निषेध रॅलीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील अनेक शहरात शाळा- महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या बाहेर मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

मिळालेली माहिती अशी, की हिजाब प्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात 10000 हून अधिक पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. शिवाय राखीव पोलिस दल आणि शहर सशस्त्र राखीव दलच्या अतिरिक्त तुकड्या तैनात करण्यात येणार आहेत.



बंगळुरुचे पोलिस आयुक्त यांनी सोशल मीडियावर देखील लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे. शहरात सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे, कलबुर्गी जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी (14 मार्च) रात्री 8 वाजेपासून ते 19 मार्चला सकाळी 6 वाजेपर्यत कलम 144 लागू करण्यात आले आहेत. तसेच सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना मंगळवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

Karnataka | In view of the Hijab row verdict tomorrow, the district administration has imposed Sec 144 effective from 8 pm today till 6 am on March 19. All educational institutions in the district will remain closed tomorrow: Yeshwanth V Gurukar, DC Kalaburagi pic.twitter.com/FA2ie8ZulP

— ANI (@ANI) March 14, 2022