Himachal Pradesh Accident : हिमाचल प्रदेशातील (Himachal Pradesh) कुल्लू येथे भीषण अपघाताची (Kullu Bus Accident) घटना समोर आली आहे. प्रवासी बस दरीमध्ये कोसळून 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर 10 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना कुल्लूच्या झोनल हॉस्पिलमध्ये (Zonal Hospital Himachal Pradesh) उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहेत. तर यामधील पाच जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्यामुळे त्यांना बंजार येथील हॉस्पिलमध्ये उपचारासाठी हलवण्यात आले.Also Read - Pune News : दोरीच्या सहाय्याने पत्नीचा गळा आवळून डोक्यात पाटा घातला, नंतर पतीने घेतला गळफास!

मिळालेल्या माहितीनुसार, हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूमधील बंजार खोऱ्यातील घियागी भागात काल रात्री साडेआठ वाजता ही घटना घडली. प्रवासी बस थेट दरीत कोसळली. या बसमधून चालकासह 17 जण प्रवास करत होते. अपघातामध्ये सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला तर 10 जण जखमी झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस, होमगार्ड आणि स्थानिक प्रशासनाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य केले. जखमींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल केले. सर्वांवर उपचार सुरु असून यामधील अनेकांची प्रकृती गंभीर आहे. Also Read - Pune News : हृदयद्रावक! PM मोदींनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत शेतकऱ्याची आत्महत्या, विष प्राशन करुन शेततळ्यात मारली उडी

HP | 7 people killed & 10 others injured after a tourist vehicle rolled down from a cliff at 8:30pm yesterday on NH-305 in Ghiyagi area of Banjar Valley in Kullu. 5 injured are shifted to Zonal hospital, Kullu & 5 are under treatment at Banjar in a hospital: Gurdev Singh SP Kullu pic.twitter.com/FX7GPxQq7T

— ANI (@ANI) September 26, 2022