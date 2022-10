Himachal Pradesh Elections Date : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (election commission of india) शुक्रवारी हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh Election 2022) होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (CEC Rajiv Kumar) यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत हिमचाल प्रदेशात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. हिमाचल प्रदेशात 12 नोव्हेंबर रोजी एका टप्प्यात मतदान होणार आहे. (HP Election Full Schedule 2022) तर 8 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. हिमाचल प्रदेशात 17 ऑक्टोबरला अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे.Also Read - Gujarat, HP Election 2022 Dates: गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकांची आज होणार घोषणा, दुपारी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद

हिमाचल प्रदेशसोबतच गुजरात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता होती. मात्र, गुजरात निवडणुकीसाठी थोडी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीची पुढील आठवड्यात घोषणा होण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेशात विधानसभेच्या एकूण 68 जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. Also Read - Shinde Gat Symbol : शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर सादर केले तीन चिन्हांचे पर्याय, वाचा कोणते?

Schedule for GE to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh.

