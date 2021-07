शिमला : हिमाचल प्रदेशच्या (Himachal Pradesh) किन्नोर जिल्ह्यात रविवारी दरड कोसळून (kinnaur landslide) मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत 9 पर्यटकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Social Media) तुफान व्हायरल (Viral Video) होत असून ही घटना किती भीषण होती याचा अंदाज आपल्याला येत आहे. या दुर्घटनेतील मृतांपैकी एक असलेल्या डॉ. दीपा शर्माची (Dr. Deepa sharma) शेवटची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. डॉ. दीपा शर्मा इतर पर्यटकांप्रमाणे सुट्टी इन्जॉय करण्यासाठी हिमाचल प्रदेशमध्ये आली होती. याचवेळी ही दुर्घटना घडली आणि तिचा मृत्यू झाला.Also Read - Kolhapur Flood Video: देवदूत! पूरामध्ये घराच्या छतावर अडकलेली महिला, NDRFच्या जवानाने असे वाचवले प्राण

डॉ. दीपा शर्मा ही आयुर्वेदीक डॉक्टर (Ayurvedic doctor) होती. सोशल मीडियावर सतत सक्रीय असणारी डॉ. दीपा हिमाचल प्रदेशमध्ये (himachal) एकटी प्रवासासाठी आली होती. ती सतत या प्रवासा दरम्यान काढलेले फोटो आणि तिचा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर (Photo Share on Social Media) करत होती. या प्रवासादरम्यान डॉ दीपाला याची कल्पना नव्हती का प्रवास तिच्यासाठी शेवटचा ठरणार आहे. किन्नोरमध्ये दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. Also Read - Landslide Video: धक्कादायक! मोठा आवाज आला, काही कळण्याच्या आत कोसळी दरड, पाहा घटनेचा लाइव्ह व्हिडिओ

Standing at the last point of India where civilians are allowed. Beyond this point around 80 kms ahead we have border with Tibet whom china has occupied illegally. pic.twitter.com/lQX6Ma41mG

— Dr.Deepa Sharma (@deepadoc) July 25, 2021