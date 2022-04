HIV Patient: कोरोना महामारीच्या (Corona Virus) काळात अनेकांचे संसार आणि आयुष्य उद्धवस्त झाले. महामारीच्या काळात असलेल्या लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) जगणं मुश्किल झाले होते. या कठिण काळात असुरक्षित लैगिंग कृतींमुळे देशभरामध्ये जवळपास 85 हजारांपेक्षा अधिक लोकांना एचआयव्हीची (HIV) लागण झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चिंतेची बाब म्हणजे एचआयव्ही बाधितांमध्ये महाराष्ट्रात (Maharashtra) सर्वाधिक प्रकरणं आहेत. आरटीआयमधून (RTI) ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.Also Read - Mask Latest Guidelines: 'या' राज्यात मास्क पुन्हा अनिवार्य! अन्यथा भरावा लागेल 500 रुपये दंड

मध्य प्रदेशमधील आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयला उत्तर देताना नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनायझेशनने ही माहिती दिली आहे. एनएसीओने दिलेल्या माहितीनुसार, एकट्या महाराष्ट्रात एचआयव्हीचे सर्वाधिक प्रकरणं आहेत. महाराष्ट्रात 10,498 एचआयव्ही बाधितांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ आंध्रप्रदेशमध्ये 9,521 रुग्णांची नोंद झाली असून आंध्रप्रदेश देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Sex in Covid lockdown: How many Indians contracted HIV? Here’s the number

Read @ANI Story | https://t.co/Le7lJLqjhP#lockdown #Covid_19 #HIV #AIDS pic.twitter.com/rfyeBNtTi3

— ANI Digital (@ani_digital) April 27, 2022