Maruti Suzuki : बजेट कमी असल्यामुळे कार खरेदी करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहत असलेल्यांसाठी आनंदाची बातमीने समोर आली आहे. होळीच्या (Holi festival) निमित्ताने मारुती-सुझुकीने (Maruti Suzuki) एक मेगा सेल आणला आहे. ज्यात तुम्ही मारुती-सुझुकीच्या जुन्या गाड्या स्वस्तात (used car in cheap) खरेदी करू शकता. 30 हजार रुपयांपासून या ठिकाणी गाड्या उपलब्ध आहेत. तुम्हाला या गाड्या गॅरेंटीसह खरेदी करायच्या असल्यास जाणून घ्या ही माहिती…

अशी करा खरेदी –

जुन्या गाड्या खरेदी करणाऱ्यांसाठी मारुती-सुझुकीचे True Value हे एक चांगले प्लॅटफार्म आणले आहे. या ठिकाणी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने गाड्यांची खरेदी केली जाऊ शकते. त्यानुसार मारुती सुझुकी ट्रू व्हॅल्यूच्या (Maruti Suzuki True Value) संकेतस्थळावर जात कॅटेगिरीजमध्ये ऑल्टो (Alto) हा पर्याय निवडा. त्यानंतर 'लो ते हाय' प्राइज रेंजचे फिल्टर निवडा. याठिकाणी तुम्हाला अनेक गाड्या दिसतील. ज्यात मारुती ऑल्टोचे 2006, ऑल्टो एलएक्सचे 2007 असे अनेक मॉडेल दिसतील ज्याची किंमत 30 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत आहे.

अशी मिळावा कारवर गॅरेंटी –

जुन्या गाड्यांवर तुम्हाला गॅरेंटी हवी असल्यास Maruti Suzuki True Value च्या संकेतस्थळावर जात तुम्ही True Value Certified चा पर्याय निवडा. या ठिकाणी फक्त सर्टिफाईड गाड्या उपलब्ध आहेत. या गाड्या कंपनीतर्फे टेस्ट करण्यात आलेल्या असतात. ज्या गाड्यांचे पार्ट खराब झाले असतील ते खराब पार्ट बदलवून नवीन पार्ट लावले जाऊन गाडी पूर्ण टेस्ट केली जाते. यासह ग्राहकांना विमा सुविधा देखील पुरविली जाते. त्यामुळे ही गाडी जुनी असली तरी नवीन गाडीसारखेच पूर्ण फायदे ग्राहकाला मिळतात. मारुती सुझुकी ट्रू व्हॅल्यूवर (Maruti Suzuki True Value) मारुती एरिना डीलरशिप अंतर्गत येणाऱ्या ऑल्टो, वॅगन-आर, ईको, डिझायर, एस प्रेसो, सेलेरिओ आणि अर्टिगा तसेच नेक्सा डीलरशिपमध्ये येणाऱ्या मारुती बेलेनो, एस क्रॉस, एक्सएल 6 आणि सियाज या कार्सचे जुने मॉडेल्स तुम्हाला गॅरेंटीसह उपलब्ध होतील. होळीच्या निमित्ताने जर तुम्हाला कमी बजेटमध्ये कार घ्यायची असेल तर Maruti Suzuki True Value हा चांगला पर्याय ठरेल.