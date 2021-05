नवी दिेल्ली : देशामध्ये कोरोनाचा (Coroanavirus) कहर सुरुच आहे. कोरोनाचा (Covid-19) प्रादुर्भाव वाढच चालला असून रुग्णांचा (Corona patient) आणि मृतांचा आकडा देखील वाढत आहे. अशामध्ये कोरोनाचा (Corona) वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) देशात 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊनचे (Lockdown) कडक निर्बंध लागू केले आहेत. केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत्या 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊनचे कडक निर्बंध जारी ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. Also Read - धक्कादायक! व्हाईट फंगस अधिक धोकादायक, संक्रमणामुळं महिलेच्या आतड्याला पडलं छिद्र

Order of the Ministry of Home Affairs (MHA) to ensure compliance to containment measures for COVID19 to remain in force up to 30th June 2021: MHA pic.twitter.com/8DZVqy8tu6 Also Read - LIVE: महाराष्ट्राला मोठा दिलासा! कोरोना रुग्णसंख्येत घट, आज सापडले 20,740 रुग्ण

— ANI (@ANI) May 27, 2021 Also Read - 10वीच्या परीक्षेबाबत आज निर्णय होण्याची शक्यता, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करुन उत्तीर्ण करण्याचा प्रस्ताव