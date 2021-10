मुंबई : चेहऱ्याचे सौंदर्य (face beauty) वाढवण्यासाठी टोनर खूप फायदेशीर ठरते. टोनर वापरल्याने त्वचेवरील उघडी छिद्रं कमी होतात तसेच त्वचा घट्ट होते. टोनर वापरल्याने डाग, मुरुम, डार्क सर्कल, फ्रिकल्स, सुरकुत्या कमी होऊ शकतात. खरं तर अनेक प्रकारचे हर्बल टोनर्स (Toner che Fayde) बाजारात सहज उपलब्ध आहेत. पण आज आम्ही तुम्हाला घरी हळदीचे टोनर बनवण्याची पद्धत (Toner kase banvave) सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊयात हळदीपासून टोनर बनवण्याची पद्धत (Homemade Haldi Toner) आणि साहित्य.(Homemade Haldi Toner: Apply Homemade turmeric toner on face before going to bed at night, will double the beauty)

हळदीचे टोनर बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य (Ingredients for making turmeric toner)

कच्च्या हळदीचा रस – 2 टीस्पून

पाणी – 1 कप

ग्रीन टी – 4 टीस्पून

गुलाबजल – 1 टीस्पून

लिंबाचा रस – 1 टीस्पून

एलोवेरा जेल – 3 टीस्पून

हळद टोनर बनवण्याची पद्धत (Method of making turmeric toner)

टोनर तयार करण्यासाठी प्रथम एका पातेल्यात पाणी उकळा.

हे पाणी थंड होऊ द्या.

पाणी थंड झाल्यावर त्यात सर्व साहित्य टाका. एकत्र करा.

ते स्प्रे बाटलीमध्ये घाला आणि फ्रीजमध्ये ठेवा.

हळदीचा स्प्रे वापरताना या गोष्टी ठेवा लक्षात (Use of turmeric toner)

आपण फ्रेश टोनरचा वापर करू शकता. तसेच तुम्ही 15 दिवस सहज हे मिश्रण वापरू शकता. त्यापेक्षा जास्त दिवस याचा वापर करणे टाळा. तसेच आपण दिवसातून 2-3 वेळा हळदीचा टोनर वापरू शकता. पण त्यापेक्षा जास्त वेळा वापरू नका.