How To Activate Do Not Disturb : स्मार्टफोन आपल्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचा भाग बनला आहे. स्मार्टफोनशिवाय आपण थोडा वेळ देखील राहू शकत नाही. फोनमधून कॉलिंग, मेसेजिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओसह ऑफिसचे देखील अनेक महत्त्वाचे कामं करता येतात. मात्र, अनेक वेळा फोन नंबरवर येणारे स्पॅम कॉल किंवा टेलिमार्केटिंगसारख्या कॉल्समुळं अनेकांना त्रास होतो. यामुळं अनेकदा महत्त्वाच्या कॉल्सकडं देखील दुर्लक्ष होतं. अशा कॉल्सपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या नंबरवर डीएनडी (DND) म्हणजेच ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ (Do Not Disturb) या फीचरचा वापर करू शकता. आज आम्ही तुम्हाला Jio, Airtel आणि Vodafone Idea मध्ये Do Not Disturb फीचर सुरू करण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. Also Read - Jio ग्राहकांसाठी खूशखबर! केवळ एक रुपया जास्त खर्च केल्यास मिळेल 56 GB एक्सट्रा डाटा आणि...

Jio यूजर्स असे सुरू करा DND फीचर

-तुम्ही Jio यूजर्स असाल आणि तुम्हाला स्पॅम कॉल्सपासून सूटका हवी असेल तर यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी फोनमध्ये My Jio अॅप डाउनलोड करावं लागेल.

– त्यानंतर अॅप ओपन करून त्यामध्ये लॉगइन करा आणि डाव्या बाजूला दिसणाऱ्या सेटिंग्स बटनवर क्लिक करा.

– यानंतर तुम्हाला DND म्हणजेच Do Not Disturb हा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करा.

– यानंतर तुमच्या नंबरवर 7 दिवसाच्या आत DND सुविधा सुरू होईल. कंपनीकडून तुम्हाला तसा संदेश देखील प्राप्त होईल.

Vodafone-Idea यूजर्स असे सुरू करा DND फीचर

– Vodafone-Idea यूजर्सना DND फीचर सुरू करण्यासाठी कंपनीच्या वेबसाइटवर जावं लागेल. येथे तुम्हला Do Not Disturb हा पर्याय उपलब्ध असेल.

– Do Not Disturb पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तिथे आपला फोन नंबर एंटर करावा लागेल.

– त्यानंतर तुमच्या नंबरवर एक ओटीपी येईल. हा ओटीपी एंटर करून सब्मिट बटनवर क्लिक करा.

– यानंतर तुमच्या नंबरवर डीएनडी फीचर सुरू होईल.

– कंपनीच्या वेबसाइटवर जाऊन तुम्ही तुमच्या नंबरची DND हिस्ट्री देखील चेक करू शकता.

Airtel युजर्ससाठी DND सुरू करण्याची सोपी पद्धत

– यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी Airtel कंपनीच्या वेबसाइटवर जावं लागेल.

– येथे तुम्हाला Airtel मोबाइल सर्व्हिस या पर्यायावर क्लिक करावं लागेल.

– यानंतर स्क्रीनवर एक पॉप-अप बॉक्स येईल. त्यामध्ये आपला नंबर एंटर करा.

– यानंतर तुमच्या नंबरवर एक ओटीपी येईल.

– हा ओटीपी एंटर केल्यानंतर स्टॉप ऑल या पर्यायावर क्लिक करा.

– त्यानंतर तुमच्या नंबरवर DND फीचर सुरू होईल.