Hyderabad Fire: तेलंगणा राज्यातील (Telangana) हैदराबादेत (Hyderabad) लाकडाच्या गोदामाला लागलेल्या भीषण आगीत 11 मजुरांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. एका मजुराला वाचवण्यात बचाव पथकाला यश मिळाले आहे. सर्व मजूर बिहारमधील असल्याची माहिती मिळाली आहे. हैदराबादेतील भोईगुडा (Bhoiguda Hyderabad) भागात ही घटना घडली आहे.Also Read - Schools Open In Maharashtra: विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी! शाळेबाबत शिक्षण विभागाने घेतला मोठा निर्णय

ANI वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, हैदराबादमधील भोईगुडा परिसरात असलेल्या एका लाकडी गोदामाला बुधवारी पहाटे भीषण आग लागली. हैदराबाद पोलिसांनी (सेंट्रल झोन) सांगितले, की आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले आहे. आगीत 11 मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून पोस्टमार्टमसाठी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले आहे. एका मजुराला वाचवण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश मिळाले आहे. सर्व मजूर बिहारमधील आहेत. Also Read - Pen Drive Bomb In Maharashtra: देवेंद्र फडणवीसांच्या पेनड्राइव्ह बॉम्बवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

आग इतकी भयावह होती, की तिची दाहकता दूरपर्यंत जाणवत होती. स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की पहाटे 4 वाजेच्या सुमारास ही आग लागली. गोदामात एकूण 12 मजूर होते. त्यापैकी एकाला वाचवण्यात बचाव पथकाला यश मिळाले. आगीत 11 मजुरांचा होरपळून मृत्यू झाला. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. परंतु, शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग भडकल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. Also Read - Sex Racket In Kolhapur: आयुर्वेदिक मसाजच्या नावाखाली कोल्हापुरात तरुणींचा सौदा, आंटीला अटक, तिघींची सुटका

Telangana | 11 people died after a fire broke out in a scrap shop in Bhoiguda, Hyderabad

Out of 12 people, one person survived. DRF reached the spot to douse the fire. A shock circuit could be the reason for the fire. We are investigating the matter: Mohan Rao, Gandhi Nagar SHO pic.twitter.com/PMTIDa5ilg

— ANI (@ANI) March 23, 2022