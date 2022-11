Hyderabad Student Beaten Video : पैगंबर मोहम्मद यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी, हैदराबादमध्ये विद्यार्थ्याला विवस्त्र करुन बेदम मारहाण!

Hyderabad Student Beaten Video : हैदराबाद (Hyderabad) येथील एका महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्याला विवस्त्र करत बेदम मारहाण (Hyderabad Student Beaten) केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पैगंबर मोहम्मद यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याच्या आरोपावरून विद्यार्थ्याला 1 नोव्हेंबर रोजी मारहाण करण्यात आली होती. याच वसतिगृहामध्ये राहणाऱ्या इतर सिनिअर विद्यार्थ्यांकडून या विद्यार्थ्याला मारहाण करण्यात आली. हिमांक बन्सल असे मारहाण करण्यात आलेल्या पीडित विद्यार्थ्याचे नाव आहे. तो हैदराबादमधील IFHE येथे कायद्याचे शिक्षण घेत आहे आणि सध्या पदवीधर आहे. हिमांकला मारहाण (Himank Bansal Beaten) केल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल (Viral Video) होत असून यावर संताप व्यक्त केला जात आहे.

शनिवारी या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. व्हिडिओमध्ये हैदराबादमधील ICFAI फाउंडेशन फॉर हायर एज्युकेशन (IFHE) चा विद्यार्थी हिमांक बन्सल याला याच संस्थेच्या इतर विद्यार्थ्यांनी मारहाण केली. मारहाण करत असताना या विद्यार्थ्यांनी हिमांकला ‘अल्लाह-हू-अकबर’च्या घोषणा देण्यास भाग पाडले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप वसतिगृहाच्या खोलीत बन्सलला मारहाण करताना आणि धमकावताना दिसत आहे.

Hyderabad: Hindu Law student Himank Bansal, Student, was brutally beaten and forced to chant ‘Allah Hu Akbar” in IBS campus by Muslims.

