Hydrabad Gang Rape : हैदराबादमध्ये अल्पवयीन मुलीवर गँगरेप (Hydrabad Gang Rape ) केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मर्सिडीज कारमध्ये या मुलीवर गँगरेप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे हैदराबादमध्ये (Hydrabad ) एकच खळबळ उडाली आहे. हैदराबादच्या उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या जुबली हिल्स परिसरात ही घटना घडली आहे. मुलीवर गँगरेप करणाऱ्या आरोपींमध्ये राजकारण्यांच्या मुलांचा समावेश आहे. हैद्राबाद पोलिसांनी (Hydrabad Police) या प्रकरणातील पाचही आरोपींना अटक केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हैदराबादच्या जुबली हिल्स परिसरात 28 मे रोजी ही घटना घडली आहे. अल्पवयीन मुलगी आपल्या मैत्रिणीच्या एका पार्टीमध्ये सहभागी होण्यासाठी गेली होती. या पार्टीमध्ये आरोपी देखील सहभागी झाले होते. आरोपींनी या मुलीवर मर्सिडीज कारमध्ये गँगरेप केला. आरोपींमध्ये पाच जणांचा समावेश आहे. आरोपींमध्ये एक जण अल्पवयीन असल्याचे देखील समोर आहे. तर एक आरोपी आमदाराचा मुलगा आहे तर इतर हे राजकीय नेत्यांची मुलं आहेत.

#Hyderabad rape | Victim couldn’t reveal anything about culprits. She only revealed one name & spl teams were immediately formed to nab them. CCTV footage recovered. We’ve identified 5 culprits as per CCTV footage and as per the statement of the victim: Joel Davis, West Zone DCP pic.twitter.com/Cbp9xwWKmR

