नवी दिल्ली: भारतीय हवाई दलाने ‘ग्रुप सी’ सिव्हिलियन पदांच्या भरतीसाठी (Indian Air force Jobs) पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. भारतीय हवाई दलाच्या ‘ग्रुप सी’च्या भरती अंतर्गत (AIR Force Group C Vacancy) एलडीसी, एमटीएस, कुक, फायरमन आणि ड्रायव्हरसह इतर अनेक पदांवर भरती (Sarkari Naokri) घेण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या निवडीनंतर आग्रा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये नियुक्ती केली जाईल. हवाई दलाने ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात (30 ऑक्टोबर ते 05 नोव्हेंबर 2021) रोजगार वृत्तपत्रात भरतीची जाहिरात दिली होती. कृपया लक्षात घ्या की अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत आहे.Also Read - BSF Recruitment 2021 : BSF मध्ये 10वी पास उमेदवारांना नोकरीची संधी, विविध पदांसाठी भरती, आत्ताच करा अर्ज

जाहिरात प्रकाशित झाल्याची तारीख

रोजगार वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध झाली ती तारीख 30 ऑक्टोबर आहे. म्हणजेच यानुसार अर्ज करण्याची (Jobs In Indian Air Force) शेवटची तारीख 26 नोव्हेंबर 2021 असावी. (IAF Group C Recruitment 2021: Recruitment in Indian Air Force, Apply Now for these Group C Posts) Also Read - Oil India Recruitment 2021 : बेरोजगार अभियंत्यांसाठी ऑइल इंडियामध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, मिळेल तगडा पगार

IAF Group C Recruitment 2021 साठी रिक्त जागांचा तपशील

हवाई मुख्यालय ईस्टर्न एअर कमांड

– सीएमटीडी (ओजी)- 2 पदे

– एलडीसी- 2 पदे

– अधीक्षक (स्टोअर)- 01 पद Also Read - BSF Group C Recruitment 2021 : BSF मध्ये 10वी पास उमेदवारांना नोकरीची संधी, विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू

सेंट्रल एअर कमांड मुख्यालय

– एमटीएस – 3 पदे

– एलडीसी – 1 पद

मुख्यालय प्रशिक्षण कमांड

– सीएमटीडी (ओजी)- 13 पदे

मुख्यालय दक्षिण पश्चिम कमांड

– कुक- 1 पद

वेस्टर्न एअर कमांड मुख्यालय

– सीएमटीडी (ओजी) – 5 पदे

– एलडीसी – 2 पदे

– सुतार (एसके) – 1 पद

– एमटीएस – 1 पद

– कुक – 1 पद