IB Recruitment 2022: इंटेलिजेंस ब्युरोमध्ये (Intelligence Bureau) नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या तरूणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आयबीमध्ये संगणक विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयातील रिक्त पदांवर 150 भरती प्रक्रिया (Intelligence Bureau recruitment 2022) राबवली जाणार आहे. या रिक्त जागांवर भरतीसाठी आयबीने अर्ज मागवले आहेत. या संदर्भात सविस्तर अधिसूचना (IB recruitment 2022 notification) देखील प्रकाशित करण्यात आले आहे. या भरतीच्या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया (application process) आजपासून म्हणजेच 16 एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. तर अर्ज करण्याची अंतिम तारीख (last date to apply) 7 मे 2022 आहे. या भरती परीक्षेत सहभागी होऊ इच्छिणारे इच्छुक आणि पात्र उमेदवार mha.gov.in किंवा ncs.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला (official website) भेट देऊन अर्ज करू शकतात.

IB Recruitment 2022 : पात्रता आणि वयोमर्यादा

अर्ज करणार्‍या उमेदवाराकडे (Government Jobs) कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापिठातून इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा फिजिक्ससह विज्ञान विषयात पदव्युत्तर पदवी किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशनमध्ये पदव्युत्तर पदवी (sarkari naukari) असणे आवश्यक आहे. तसेच या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराचे वय 18 ते 27 वर्षांदरम्यान असावे. उमेदवारांचे व 7 मे पासून ग्रहित धरले जाईल. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी भरतीसंदर्भातील (IB Recruitment 2022) संपूर्ण अधिकृत अधिसूचना वाचावी असा सल्ला देण्यात येत आहे.

IB Recruitment 2022: अर्ज शुल्क

सामान्य, ओबीसी (OBC) आणि इडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणीतून अर्ज करणाऱ्या अर्ज करणाऱ्या पुरुष उमेदवारांना 100 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. तर अनुसूचित जातीतील उमेदवार, महिला आणि माजी सैनिकांना कोणत्याही प्रकारचे अर्ज शुल्क भरावे लागणार नाही. अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.