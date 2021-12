नवी दिल्ली : भारतीय तटरक्षक दलात (Indian Coast Guard) नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी खूशखबर आहे. भारतीय तटरक्षक दलात बंपर भरती (Indian Coast Guard Recruitment 2021) प्रक्रिया घेण्यात येणार असून या भरतीद्वारे अ गटातील पदांवर नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. आम्हाला कळवू की कोस्ट गार्डने (Indian Coast Guard Vacancy) असिस्टंट कमांडंटच्या पदांसाठी (ICG Assistant Commandant Exam 2021) उमेदवारांकडून अर्ज मागवले आहेत. इच्छुक उमेदवार joinindiancoastguard.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन या पदांसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया 6 डिसेंबर 2021 पासून सुरू होत असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 डिसेंबर 2021 आहे.Also Read - UPSC Recruitment 2021 : यूपीएससीद्वारे अनेक पदांसाठी भरती, तगडा अधिक पगार, अर्ज करण्यासाठी उद्या शेवटचा दिवस

भारतीय तटरक्षक दलाने (Indian Coast Guard, ICG)जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार एकूण 50 पदांची भरती केली जाईल. यामध्ये 30 पदे जनरल ड्युटी, 10 पदे कमर्शियल पायलट, 6 पदे तांत्रिक अभियांत्रिकी आणि 4 पदे तांत्रिक इलेक्ट्रिकलसाठी आहेत. (ICG Recruitment 2021: Mega Recruitment for these posts in Indian Coast Guard, application process starting from tomorrow)

Indian Coast Guard Recruitment 2021 साठी आवश्यक पात्रता