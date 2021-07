नवी दिल्ली : आयसीएसई दहावी (ICSE 10th) आणि आयएससी बारावी (ISC 12th) परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले आहेत. आज दुपारी आयसीएसई दहावी आणि आयएससी बारावीची परीक्षेचा निकाल (ICSE and ISC Result) जाहीर करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना त्यांचा निकाल सीआयएससीईच्या (CISCE) अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करण्यात येणार आहे. यंदा आयसीएसई दहावीचे 99.98 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून आयएससी बारावीचे 99.76 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.Also Read - ICSE and ISC Result: ICSE आणि ISC परीक्षांचा निकाल आज जाहीर होणार, याठिकाणी पाहाता येणार निकाल!

ICSE Class 10 and ISC Class 12 results declared; the overall pass percentage for this year is 99.98% for ICSE results and 99.76% for ISC results pic.twitter.com/toncxXZPXY

— ANI (@ANI) July 24, 2021