IIT Bombay Recruitment 2022 : नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई येथील इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टक्नॉलॉजी (Indian Institute of Technology, Bombay) येथे लवकरच विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. संस्थेने या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना (Job Notification) जारी केली आहे. या भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. उमेदवारांनी हे लक्षात घ्या की या पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख (Last date to apply) 9 जून 2022 आहे.

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टक्नॉलॉजीद्वारे आयोजित या परीक्षेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (Junior Engineer), कनिष्ठ प्रशासक सहाय्यक (Junior Administrative Assistant), अधीक्षक अभियंता (Superintending Engineer) या पदांवर उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांना भरती संदर्भातील अधिसूचना वाचण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

आवश्यक शैक्षणिक पात्रता (Required Educational Qualifications)

कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer): या पदासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी B.Tech किंवा B.E. in Civil Engineering पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले असावे. उमेदवारांनी हे शिक्षण मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था किंवा विद्यापीठातून केलेले असावे. तसेच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान एक वर्षाचा अनुभव असावा.

कनिष्ठ प्रशासकीय सहाय्यक (Junior Administrative Assistant) : या पदासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था किंवा विद्यापीठातून कला, विज्ञान आदी शाखेतून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले असावे. तसेच उमेदवाराला संबंधित पदाचा किमान एक वर्षांचा अनुभव असावा.

अधीक्षक अभियंता (Superintending Engineer) : अधीक्षक अभियंता या पदासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदावारांनी मान्यता प्राप्त संस्था किंवा विद्यापीठातून B. Tech किंवा B.E. in Civil Engineering पर्यंतचे शिक्षण घेतलेले असावे. तसेच उमेदवारांना संबंधित पदाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

किती असेल पगार ? (How much is the salary)

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – 44,900 ते 1,42,400 रुपये प्रति महिना.

कनिष्ठ प्रशासकीय सहाय्यक – 25,500 ते 81,100 रुपये प्रति महिना.

अधीक्षक अभियंता – 1,23,000 ते 2,15,900 रुपये प्रति महिना.

अवश्यक कागदपत्रे (Required documents)

वरील पदासाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांकडे बायोडेटा, दहावी, बारावी आणि पदवीचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचा दाखला (मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी) आधार कार्ड किंवा लायसन्स, पासपोर्ट साईज फोटो. उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी 9 जून 2022 ही शेवटची तारीख आहे. उमेदवार ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. यासाठी https://www.iitb.ac.in/en/careers/staff-recruitment या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी अधिकृत अधिसूचना पाहावी.