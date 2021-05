नवी दिल्ली : इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (Indian Medical Association) योग गुरु बाबा रामदेव यांनी केलेल्या दाव्यावरुन संताप व्यक्त केला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून (IMA) शनिवारी एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आले असून यामध्ये सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बाबा रामदेव (Yog Guru Baba Ramdev) यांच्या व्हिडिओचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये बाबा रामदेव अ‍ॅलोपॅथीविरोधात (Allopathy) बोलताना दिसत आहेत. आयएमएने (IMA) या व्हिडिओच्या आधारावर बाबा रामदेव (Baba Ramdev) यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ” केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हे आरोप स्वीकार करावे आणि आधुनिक उपचार सुविधा बंद कराव्यात अन्यथा त्यांच्या विरोधात कारवाई करून साथरोग अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करावा” अशी मागणी आयएमएने केली आहे. Also Read - दिलासादायक! कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा लहान मुलांना धोका कमी, नीती आयोगाचा दावा

“अ‍ॅलोपॅथीवरून करताहेत लोकांची दिशाभूल”

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले की, भारत कोव्हिड-19 (Covid-19) या साथीच्या रोगाचा सामना करत आहे. आधुनिक उपचार पद्धती व भारत सरकार मिळून लोकांचे प्राण वाचवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. या संघर्षात फ्रंटलाइनवर काम करणाऱ्या 1200 अॅलोपॅथी (Allopathy) डॉक्टरांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. बाबा रामदेव यांचा व्हिडिओ (Baba Ramdev viral Video) केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या (Union Health Minister) निदर्शनास आणून देताना आयएमएने म्हटले की, यात योग गुरू म्हणत आहेत की, “अॅलोपॅथी एक मूर्ख आणि दिवाळखोर विज्ञान आहे”.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (Indian Medical Association) जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हटले की, “हे सर्वज्ञात आहे की, योग गुरु बाबा रामदेव आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बालकृष्ण आजारी असतात तेव्हा ते आधुनिक वैद्यकीय सुविधा घेतात आणि अ‍ॅलोपॅथी औषधी खातात. मात्र, बाबा रामदेव हे निराधार आरोप करत आहेत आणि आपल्या बेकायदेशीर आणि मंजूरी नसलेल्या औषधी विकण्यासाठी लोकांची दिशाभूल करत आहेत”. (IMA demand to Union Health Minister to File case against Baba Ramdev)

Yoga guru claiming Allopathy as stupid science. This pandemic brings new shock every day. pic.twitter.com/1W9ojVOIGY — Subhasree Ray (@DrSubhasree) May 21, 2021

बाबा रामदेव म्हणाले, अॅलोपॅथीच्या औषधांमुळे झाले मृत्यू

कोव्हिड-19 साथरोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमागचे कारण अॅलोपॅथी असल्याचा दावा योग गुरू बाबा रामदेव यांनी सार्वजनिकरित्या केला आहे. तसेच, “जेवढ्या लोकांचा मृत्यू रुग्णालयांमध्ये न गेल्यामुळं आणि ऑक्सिजन न मिळाल्याने झाला, त्याहून अधिक मृत्यू अॅलोपॅथी औषधांचं सेवन केल्यामुळं झाला आहे”, असा दावा देखील बाबा रामदेव यांनी केला आहे. बाबा रामदेव यांच्या या अॅलोपॅथीविरोधी विधानावर आयएमएने आक्षेप नोंदवला आहे आणि त्यांच्यावर साथरोग कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे. (IMA demand to Union Health Minister to File case against Baba Ramdev)