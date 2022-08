Independence Day Speech In Marathi: यंदा 15 ऑगस्ट रोजी भारत 75 वा स्वातंत्र्य दिवस ((Independence day 2022) साजरा करत आहेत. हा शुभ दिवस भारताच्या राजकीय इतिहासात सर्वात महत्त्वाचा आहे. इंग्रजांच्या 200 वर्षांच्या गुलामगिरीतून देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तो हा दिवस. आपलं सर्वस्व पणाला लावून देशाच्या स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या महान क्रांतिकारक आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाचे स्मरण करण्याचा हा दिवस आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शाळा, सरकारी आणि खाजगी कार्यालयात स्वातंत्र्यसैनिकांना श्रद्धांजली वाहिली जाते आणि तिरंगा ध्वज फडकवला जातो. स्वातंत्र्यदिन जवळ येत असल्याने शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना भाषण (Independence day Speech for Students) किंवा निबंध तयार करण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे अनेक मुलं भाषणाच्या तयारीत आहेत. परंतु भाषण कसे करावे हे लक्षात येत नसेल तर आम्ही येथे तुमच्यासाठी एक छोटे आणि सोपे भाषण (Independence Day Speech for Kids) देत आहोत. तुम्ही तुमच्या मुलांकडून किंवा विद्यार्थ्यांकडून हे भाषण पाठ करून घेऊ शकता.Also Read - Jawaharlal Nehru Speech on Independence Day : जवाहरलाल नेहरूंच्या 15 ऑगस्टच्या पहिल्या भाषणाने दाखवले होते जगाला नव्या भारताचे स्वप्न

स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण (Independence Day Speech In Marathi)

आदरणीय प्राचार्य, शिक्षक, उपस्थित सर्व पाहुणे आणि माझ्या सर्व प्रिय मित्रांनो…

आज आपण देशाचा 76 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी जमलो आहोत. संपूर्ण देश स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनाच्या उत्सवात मग्न झाला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनानिमित्त मी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. तसेच मला माझे विचार तुमच्यासमोर मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो..

15 ऑगस्ट 1947! हाच तो दिवस होता जेव्हा आपल्या देशाला ब्रिटिशांच्या 200 वर्षांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले. ब्रिटिश राजवटीत देशातील जनतेवर खूप अत्याचार झाले. इंग्रजांच्या अत्याचारातून देशातील जनतेची सुटका करण्यासाठी शेकडो स्वातंत्र्यसैनिकांनी बलिदान दिले. महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, मंगल पांडे, राजगुरू, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, लाला लजपत राय, बाळ गंगाधर टिळक यांसारख्या अनेक क्रांतिकारक आणि स्वातंत्र्यसैनिकांनी देशाला स्वतंत्र करण्यात मोलाचे योगदान दिले. या सर्व क्रांतिकारकांना आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना श्रध्दांजली अर्पण करण्याचा हा दिवस आहे…

आजच्या या दिवशी देशाचा प्रत्येक प्रदेश तिरंग्यासह राष्ट्रध्वजाने भरलेला दिसत असला तरी राष्ट्रीय स्तरावर मुख्य कार्यक्रम दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होतो. स्वातंत्र्यदिनी, देशाचे पंतप्रधान लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून लोकांच्या शुभेच्छा स्वीकारतात आणि राष्ट्रध्वज फडकवतात. 31 तोफांची सलामी दिली जाते. यानंतर ते देशाला संबोधित करतात. पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्यासाठी पहाटेपासूनच लोक लाल किल्ल्यावर पोहोचू लागतात. आपल्या भाषणात पंतप्रधान भविष्यातील योजना सांगतात आणि देशाच्या उपलब्धींचाही उल्लेख करतात. कार्यक्रमात जवान पंतप्रधानांना सलामी देतात, त्यावेळी आर्मी बँडचे सूर ऐकण्यासारखे आणि मन मोहून टाकणारे असतात.

मित्रांनो! दरवर्षी 15 ऑगस्ट हा दिवस येतो आणि ‘आपण स्वतंत्र आहोत आणि स्वतंत्र राहू’ ही भावना आपल्या हृदयात आणि मनात जागृत होते. हा सर्वात मोठा राष्ट्रीय सण आपल्यात देश आणि राष्ट्रीयत्वाची स्फूर्ती निर्माण करतो. वर्षभरात राष्ट्राने काय गमावले आणि काय कमावले याचा हिशेब सांगितला जातो. यानिमित्ताने भारत मातेसाठी आणि भारताच्या स्वतंत्र अधिकारासाठी कर्तव्याची भावना जागृत झाली होते. आजच्या या पवित्र दिवशी राष्ट्रध्वजाला वंदन करूया आणि राष्ट्राच्या कल्याणाचा संकल्प करूया. देशाच्या विकासासोबतच देशाची सुरक्षा आणि देशवासीयांच्या कल्याणासाठी सदैव समर्पित राहण्याची शपथ घेऊया.

तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! जय हिंद! जय भारत!