चंदीगड : भारतीय वायुदलाच्या (Indian Air Force) मिग- 21 या लढाऊ विमानाला (MIG-21 Fighter Aircraft) अपघात झाला आहे. मध्यरात्री प्रशिक्षणादरम्यान (Training) हे विमान कोसळले. पंजाबच्या (Punjab) मोगाजवळ (Moga) हे विमान कोसळले असल्याची माहिती समोर येत आहे. या अपघातामध्ये एका पायलटचा मृत्यू झाला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नियमित प्रशिक्षणादरम्यान मिग-21 विमानाला अपघात झाला. राजस्थानच्या सुरतगढ स्टेशनवरुन या विमानाने उड्डाण घेतले होते. याच दरम्यान बाघापुरानातील लंगियाना खुर्द गावाजवळ हे लढाऊ विमान कोसळले. या अपघातामध्ये विमानातील पायलट अभिनव यांचा मृत्यू झाला आहे.

An Indian Air Force MiG-21 fighter aircraft crashed near Moga in Punjab late last night. The aircraft was on a routine training sortie when the accident happened: IAF officials pic.twitter.com/7mNc5joJy8

