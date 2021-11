नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलात भरती होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारतीय वायुसेनेने 10वी, 12वी आणि पदवी उत्तीर्ण लोकांसाठी ग्रुप सी सिव्हिलियन पदांसाठी (Indian Air Force Group c Recruitment) अर्ज मागवले आहेत. या भरतीद्वारे स्टोअर अधीक्षक, आचारी, सुतार, एलडीसी सिव्हिल मेकॅनिक, एमटीएस आणि फायरमनची पदे भरली जातील. हवाई दलाने (Indian Air Force Jobs) रोजगार वृत्तपत्रात यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कृपया लक्षात घ्या की अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2021 आहे. इच्छुक उमेदवार एकूण 83 पदांसाठी अर्ज करण्याची (Jobs in Indian Air Force) प्रक्रिया सुरू करू शकतात. (Recruitment for 10th, 12th and Graduates in Indian Air Force, Apply Now)Also Read - BOB Recruitment 2021: बँक ऑफ बडोदामध्ये बंपर भरती, आजच करा अर्ज

Indian Air Force Group c Recruitment रिक्त पदांचा तपशील

सिव्हिलियन मेकॅनिकल ड्रायव्हर – 45

मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)– 21

लोअर डिव्हिजन क्लर्क (एलडीसी)- 9

बावर्ची – 5

फायरमन – 1

अधीक्षक (स्टोअर) – 1

सुतार – 1

Indian Air Force Group c Recruitment साठी वयोमर्यादा

अर्जदाराचे वय 18 ते 25 वर्षे दरम्यान असावे. तसेच 40 वर्षे वय असलेले विभागीय कर्मचारीही या पदांसाठी इच्छुक असल्यास अर्ज करू शकतात. परीक्षा किमान पात्रतेवर आधारित असेल आणि या पदांच्या भरतीसाठी लेखी परीक्षेचे आयोजन केले जाईल. (Recruitment for 10th, 12th and Graduates in Indian Air Force, Apply Now)