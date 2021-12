नवी दिल्ली: भारतीय लष्कराने टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी (TGC-135) अधिसूचना जारी केली आहे. या पदांसाठी (Sarkari Nokari) अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 जानेवारी 2022 आहे. या भरती परीक्षेला (Indian Army Vacancy) बसू इच्छिणारे इच्छुक उमेदवार joinindianarmy.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी (Indian Army Recruitment 2021) अधिकृत वेबसाइटवरील अधिसूचना तपासणे आवश्यक आहे. (Indian Army Recruitment 2021: Recruitment process for TGC posts in Indian Army begins, find out eligibility)Also Read - IOCL Recruitment 2021: ऑइल इंडियामध्ये नोकरीची संधी, विनापरीक्षा निवड, जाणून घ्या संपूर्ण तपशील

पात्रता आणि वयोमर्यादा

या भरती परीक्षेत (Indian Army Jobs) बसणाऱ्या उमेदवारांचे किमान वय 20 वर्षे आणि कमाल वय 27 वर्षे असावे. तसेच उमेदवारांचं वय 1 जुलै 2022 पासून मोजले जाईल. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे संबंधित स्ट्रीम मध्ये इंजिनिअरिंग पदवी असावी किंवा संबंधित अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील उमेदवार अर्ज करू शकतात. इतर माहितीसाठी कृपया भरतीसंदर्भातील अधिसूचना पहावी. (Indian Army Recruitment 2021: Recruitment process for TGC posts in Indian Army begins, find out eligibility) Also Read - BOI Recruitment 2021: या बँकेत सुरक्षा अधिकारी पदांसाठी भरती, 70 हजारांपर्यंत पगार, जाणून घ्या पात्रता

पदांचा तपशील

सिव्हिल/बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तांत्रिक – 9 पदे

आर्किटेक्चर – 1 पोस्ट

मेकॅनिक – 5 पदे

इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स – 3 पदे

संगणक विज्ञान आणि संगणक अभियांत्रिकी/संगणक तांत्रिक/संगणक विज्ञान – 8 पदे

माहिती तंत्रज्ञान – 3 पदे

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार – 1 पद

दूरसंचार – 1 पद

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन – 2 पदे Also Read - UPSC Recruitment 2021: यूपीएससी उपविभागीय अभियांत्रिकी पदांसाठी भरती, आत्ताच करा अर्ज, जाणून घ्या पात्रता