काबुल: पुलित्झर पुरस्कार विजेते (Pulitzer Prize) भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी (वय-40) (Danish Siddiqui Murder) यांची अफगाणिस्तानमध्ये हत्या झाली. दानिश हे न्‍यूज एजन्सी 'रॉयटर्स'साठी (Reuters) काम करत होते. अफगाणिस्तानच्या 'टोलो' या वृत्तवाहिनीने सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे.

स्पिन बोलदाक जिल्ह्यात (Spin Boldak Area) दानिश सिद्दीकी यांची हत्या करण्यात आली आहेत. कंधार प्रांतात हा भाग येतो. यावेळी कंधारमध्ये भीषण हिंसाचार सुरू आहे. अफगान आर्मी आणि तालिबानी यांच्या युद्धाच्या कव्हरेजसाठी सिद्दीकी गेल्या काही दिवसांपासून कंधारमध्ये गेले होते. (clash between Afghan security forces and Taliban fighters) अफगाण स्पेशल फोर्ससोबत ते तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत होते.

दानिश सिद्दीकी हे मूळचे मुंबईचे होते. कोरोनाव्हायरससह अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घटनांचे स्पेशल कव्हरेज त्यांनी केलं होतं. 'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेसाठी काम करताना त्यांनी केलेल्या कामगिरीची दखल घेत त्यांना 'पुलित्झर पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं.

दानिश यांनी दिल्लीतील जामिया मिल्लिया इस्लामिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात पदवी प्राप्त केली होती. तर 2007 मध्ये जामिया विद्यापीठाच्या एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटरमधून त्यांनी ‘मास कम्युनिकेशन’चा अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता. दानिश 2010 पासून ‘रॉयटर्स’मध्ये कार्यरत होते.

भारतातीस अफगानिस्तानचे राजदूत फरीद मामुनदाजे यांनी शुक्रवारी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे. ‘गेल्या रात्री (गुरुवारी) कंधारमध्ये माझे मित्र दानिश सिद्दीकी यांच्या मृत्यू झाल्याचं वृत्त समजलं. खूप दु:खी आहे. पुलित्झर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीका अफगाण स्पेशल फोर्ससोबत ते तेथील परिस्थितीचा आढावा घेत होते.’, असं राजदूत फरीद मामुनदाजे यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Deeply disturbed by the sad news of the killing of a friend, Danish Seddiqi in Kandahar last night. The Indian Journalist & winner of Pulitzer Prize was embedded with Afghan security forces. I met him 2 weeks ago before his departure to Kabul. Condolences to his family & Reuters. pic.twitter.com/sGlsKHHein

— Farid Mamundzay फरीद मामुन्दजई فرید ماموندزی (@FMamundzay) July 16, 2021