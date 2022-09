Indian Railway: देशात रेल्वेने (Railways) प्रवास करणारा एक मोठा वर्ग आहे. आर्थिक दृष्टया परवडणारी आणि लांबच्या प्रवासासाठी रेल्वे हा उत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे देशातील बहुतांश लोक रेल्वेने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. अशात प्रवाशांना धक्का देणारा निर्णय रेल्वे विभागाने घेतला आहे.Also Read - Nisha Rawal Live In Relation: काय सांगता! पतीला सोडून चक्क भावासोबत लिव्हइनमध्ये राहातेय ही अभिनेत्री?

नवीन निर्णयानुसार (Indian Railway New Rule) लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांतील वातानुकूलित श्रेणीचं कन्फर्म झालेलं आरक्षित तिकीट रद्द केल्यास जीएसटी लागू होणार आहे. निश्चित झालेलं आरक्षित तिकीट रद्द (Reservation) करताना रेल्वे काही टक्के रक्कम कापून घेणार आहे. याचा अर्थ असा, की जीएसटी भार आता प्रवाशांच्या खिशावर पडणार आहे. Also Read - Ganeshotsav 2022: मातीचा असो वा तुरटीचा गणपती घरच्या घरी करा विसर्जन, जाणून घ्या योग्य पद्धत

अर्थ मंत्रालयाने यासंदर्भात परिपत्रक काढलं आहे. त्यानुसार रेल्वेचं निश्चित केलेलं तिकीट रद्द करण्यासोबतच हॉटेल आरक्षण रद्द केल्यासही जीएसटी आकारला जाणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. GST अर्थ मंत्रालयाकडून आकारण्यात येतो. जो फक्त एसी आणि प्रथम श्रेणी तिकीटांवर लागू असेल. Also Read - Maharashtra 10th-12th Supplementary Exam Result 2022 : प्रतीक्षा संपली! 10वी आणि 12वी पुरवणी परीक्षेचा निकाल जाहीर, असे पाहा मार्क्स

As per instruction issued dated Sept 23, 2017, in case of cancellation of tickets, refund amount due as per Railway Cancellation of tickets and Refund of Fare Rule along with the total amount of GST charged at the time of booking is refunded in full: Ministry of Railways

— ANI (@ANI) August 29, 2022