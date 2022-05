ट्रेनमध्ये बाळाच्या बर्थची सुविधा सुरू झाल्याबाबत लखनऊचे रेल्वे डीआरएमने यांनी ट्विट करून माहिती दिली आहे. त्यानुसार सध्या लखनऊ मेल कोच क्रमांक 194129/B4, बर्थ क्रमांक 12 आणि 60 मध्ये बेबी बर्थ सुरू झाली आहे. यामुळे आईला बाळासोबत प्रवास करणे सोपे होईल. प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर इतर गाड्यांमध्येही ते बसवण्यात येणार आहे. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की सध्या लखनौ मेलमध्ये दोन बर्थची व्यवस्था करण्यात आली आहे.Also Read - Indian Railway: प्रवासादरम्यान तुमचं रेल्वे तिकीट हारवलं? मग काळजी करू नका, समजून घ्या 'हे' नियम!

On Mother’s Day, Lucknow Divn of N.Rly. introduced a baby berth on experimental basis in Coach No.194129/B4, berth No 12 & 60. This will facilitate mothers travelling with their babies.

The fitted baby seat is foldable & secured with a stopper. @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia pic.twitter.com/4jNEtchuVh

— Northern Railway (@RailwayNorthern) May 9, 2022