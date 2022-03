Mukul Arya Death : रशिया- युक्रेन युद्धाचा (Russia Ukrain War) आज अकरावा दिवस आहे. या युद्धामध्ये अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यासाठी सरकारकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. भारतीय दुतावासाच्या (Indian Embassy) माध्यमातून या विद्यार्थ्यांना परत आणले जात आहे. अशामध्ये भारताला धक्का देणारी एक बातमी समोर आली आहे. पॅलेस्टाइनमधील भारतीय राजदूतातील राजदुताचा (Indian Envoy Death) संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. रमल्ला (Ramallah) येथील भारतीय दुतावासामध्ये त्यांचा मृतदेह आढळून आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. राजदुताच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.Also Read - Russia Ukrain War: 80 वर्षांच्या 'या' युक्रेनियन नागरिकाचे नेटिझन्सकडून कौतुक, देशाला वाचवण्यासाठी सैन्यात व्हायचेय सहभागी!

पॅलेस्टाईनमधील भारतीय राजदूत मुकूल आर्य (Mukul Arya, Indian envoy to Palestine) यांचं निधन झाले आहे. मुकूल आर्य यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S. Jaishankar) यांनी ट्वीट करत या बातमीला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी या घटेनवर दु:ख व्यक्त केले आहे. तसंच मुकूल आर्य यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याबाबत अधिक माहिती समोर आली नाही. पण त्यांच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Deeply shocked to learn about the passing away of India’s Representative at Ramallah, Shri Mukul Arya.

He was a bright and talented officer with so much before him. My heart goes out to his family and loved ones.

Om Shanti.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 6, 2022