Indigo Emergency Landing : यूएईमधील (UAE) शारजाहहून हैदराबादला (Sharjah-Hyderabad flight) जाणाऱ्या इंडिगोच्या (Indigo) विमानामध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या कराचीमध्ये (Karachi, Pakistan) एमर्जन्सी लँडिंग (Emergency Landing) करण्यात आले. या विमानातील सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. या विमानाची चेकिंग सुरु आहे. विमानात असलेल्या सर्व प्रवाशांना भारतामध्ये आणण्यासाठी इंडिगो एअरलाइन्स कराचीला दुसरे विमान पाठणार आहे. दोन आठवड्यात कराचीमध्ये एमर्जन्सी लँडिंग करणारी ही दुसरी भारतीय एअरलाइन आहे.Also Read - मुंबईत NIA ची मोठी कारवाई ! 20 ठिकाणी छापेमारी, दाऊदच्या शूटर्ससह हवाला ऑपरेटर्स निशाण्यावर

या इंडिगो एअरलाइन्सने ट्वीट करत कराचीमध्ये फ्लाइटची एमर्जन्सी लँडिंग केल्याची माहिती दिली आहे. या ट्वीटमध्ये इंडिगो एअरलाइन्सने असे म्हटले आहे की, ‘ विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याचे वैमानिकाच्या लक्षात आल्यानंतर खबरदारी म्हणून इंडिगोचे विमान 6E-1406 पाकिस्तानच्या कराचीच्या दिशेने वळवण्यात आले. प्रवाशांना हैदराबादला नेण्यासाठी एक अतिरिक्त विमान कराचीला पाठवण्यात येत आहे.’ Also Read - Imran Khan Government: पाकिस्तानचे इम्रान खान सरकार पडलं, अविश्वास ठराव संसदेत मंजूर!

After the pilot of the Sharjah-Hyderabad flight observed a technical defect in the aircraft, as a precaution the aircraft was diverted to Karachi, Pakistan. An additional flight is being sent to Karachi to fly the passengers to Hyderabad: IndiGo airlines

— ANI (@ANI) July 17, 2022