IndiGo Flight Engine Fire: दिल्ली विमानतळावर (Delhi Airport) शुक्रवारी रात्री मोठी दुर्घटना टळली. दिल्लीवरुन बंगळुरुला (Delhi-Bangalore Flight) जाणाऱ्या इंडिगो विमानाच्या इंजिनला टेक-ऑफ करताना अचानक आग (IndiGo Flight Engine Fire) लागली. प्रसंगावधान राखत पायलटने विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग केले. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडिओ सध्या समोर आला आहे. या विमानातून प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाने घटनेचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये कैद करुन सोशल मीडियावर (Social Media) पोस्ट केला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये विमानाच्या इंजिनला भीषण आग लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.Also Read - Bride Groom Viral Video: वधूला स्पर्श करणे फोटोग्राफरला पडले महागात! वराने अशी केली धुलाई, पाहा व्हिडिओ

मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीमधील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शुक्रवारी रात्री 10 वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. दिल्लीवरुन बंगळुरुला जाणाऱ्या इंडिगो 6E-2131 विमानाच्या इंजिनला टेक ऑफ करताना अचानक इंजिनमधून आगीच्या ठिणग्या येऊ लागल्या. त्यानंतर इंजिनला मोठी आग लागली. पायलटच्या लक्षात ही गोष्ट येताच त्याने प्रसंगावधान राखत विमानाचे इमर्जन्सी लँडिग करत सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढले. या घटनेमुळे विमानातून प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या विमानातून पायलट, क्रु मेंबरसह एकूण 184 जण प्रवास करत होते. Also Read - Viral Video: धोकादायक पद्धतीने घराची स्वच्छता करणाऱ्या महिलेला पाहून तुम्हीही व्हाल चकीत, पाहा व्हिडिओ!

Thank God people are safe! Visual of an #Indigo flight at the Delhi airport. God!!!

