Indonesia Earthquake: इंडोनेशियामध्ये तीव्र भूकंप; 20 ठार, 300 हून अधिक जखमी

Indonesia Earthquake: इंडोनेशियातील जकार्ता (Indonesian Jakarta) येथे 5.6 रिश्टर स्केलचा भूकंप (Earthquake) झाला आहे. यादरम्यान 20 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्याचवेळी 300 हून अधिक लोक जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सियांजूरच्या (Cianjur) प्रशासनाचे प्रमुख हरमन सुहरमन यांनी सांगितले की, मला मिळालेल्या माहितीनुसार, एका रुग्णालयात सुमारे 20 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि किमान 300 लोकांवर उपचार सुरू आहेत. इमारतींमध्ये अडकल्यामुळे बहुतेकांना फ्रॅक्चर झाले आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची देखील शक्यता आहे.

इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता येथे सोमवारी 5.6 रिश्टर स्केलचा भूकंप झाल्याचे हवामानशास्त्र आणि भूभौतिकी संस्थेने सांगितले. भूकंपाचा केंद्रबिंदू पश्चिम जावाच्या सियांजूरमध्ये 10 किमी खोलीवर होता. मात्र, यामुळे सुनामी येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आलेली नाही. जकार्ता येथील भूकंपानंतर लोक घाबरले आहेत. या धक्क्यांमुळे कार्यालयात काम करणारे लोकही बाहेर पडले. भूकंपाचे धक्के इतके जोरदार होते की, अनेक इमारती हादरू लागल्या. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. भूकंपामुळे इमारतींमध्ये ठेवलेले फर्निचरही हलत असल्याचे चित्र निर्माण झाले.त्यामुळे भीतीचे वातावरण येथे होते.

Nearly 20 people have been killed and at least 300 injured in an earthquake that rattled Indonesia’s main island of Java, reports AFP citing local official

