Indonesia Football Match Violence: इंडोनेशियामध्ये (Indonesia) मोठी दुर्घटना घडली आहे. फुटबॉल सामन्यादरम्यान (Football Match) झालेल्या हिंसाचारात (Violence) 127 जणांचा मृत्यू झाला. तर या हिंसाचारात 180 पेक्षा अधिक जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. इंडोनेशियाच्या मलंग रीजेंसीच्या कंजुरुहान स्टेडियमवर ही घटना घडली आहे. फुटबॉल मॅच हारल्यानंतर दोन्ही टीमचे समर्थक आमने-सामने आले आणि हा हिंसाचार झाला.

इंडोनेशियातील मलंग रीजेंसीच्या कंजुरुहान या स्टेडियमवर दोन टीममध्ये सामना रंगला होता. एका टीमने सामना हरल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उसळला. एएफपी वृत्तसंस्थेनं पोलिसांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली आहे. पूर्व जावा येथील सामन्यानंतर संतप्त फुटबॉल चाहत्यांनी मैदानावर हल्ला एकच राडा घातला. दोन्ही टीमचे समर्थक आमने-सामने आले. या हिंसाचारामध्ये दोन पोलिसांचाही मृत्यू झाला आहे.

NEW – Over 100 people were killed tonight in riots that broke out at a football match in Indonesia.pic.twitter.com/hGZEwQyHmL

— Disclose.tv (@disclosetv) October 1, 2022