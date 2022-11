Instagram Down: गेल्या काही दिवसांपूर्वी अनेक तास व्हॉट्सअ‍ॅप डाऊन होते, त्यामुळे लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले होते. आता अशीच समस्या इंस्टाग्राम या सोशल नेटवर्किंग अ‍ॅपवर समोर आली आहे. लोकांनी दावा केला आहे की, लॉगइन केल्यावर अकाउंट सस्पेंड होण्याचे नोटिफिकेशन येत आहे. सोशल मीडियावर बरेच लोक स्क्रीनशॉट शेअर करत आहेत. तर इंस्टाग्राम खरोखर लोकांची खाती निलंबित करत आहे का? असा सवाल उपस्थित होतोय. दरम्यान यावर इंस्टाग्रामने अधिकृत निवेदन जारी केले होते. आम्ही यामध्ये सुधारणा करत आहोत असे ते म्हणाले होते. यानंतर आता इंस्टाग्रामची सेवा पूर्ववत करण्यात आली आहे.Also Read - Solapur News: पायी दिंडीत घुसली कार, कोल्हापुरातील 8 वारकऱ्यांचा सांगोल्यात मृत्यू!

इंस्टाग्रामने पूर्ववत केली सेवा

इंस्टाग्रामवरील सेवा आता पूर्ववत करण्यात आली आहे. याविषयी निवेदन जारी करत इंस्टाग्रामने म्हटले की, 'आम्ही आता या बगचे निराकरण केले आहे. या समस्येमुळे जगाच्या विविध भागांतील लोकांना त्यांच्या अकाउंटमध्ये लॉगइन करण्यात समस्या येत होत्या आणि काही फॉलोअर्सच्या संख्येत तात्पुरता बदल झाला होता.' याविषयी इंस्टाग्रामने माफी देखील मागितली आहे.

यापूर्वी इंस्टाग्रामने काय म्हटले होते?

इंस्टाग्रामच्या कम्युनिकेशन टीमने ट्विट करत म्हटले होते की, 'आम्हाला माहिती आहे की तुम्हाला तुमचे इंस्टाग्राम अकाउंट अ‍ॅक्सेस करण्यात समस्या येत आहेत. आम्ही त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्रास दिल्याबद्दल क्षमस्व.' दरम्यान सोशल मीडियावर इंस्टाग्राम यूझर्स संताप व्यक्त करताना दिसत होते. एका यूजरने लिहिले, इंस्टग्रामवर, काय चालले आहे? माझे खाते कोणतेही कारण नसताना सस्पेंड करण्यात आले. मी व्हेरिफाय करण्याचा प्रयत्न करतोय तर एरर दाखवत आहे. दुसऱ्या कोणालाही अशीच समस्या येत आहे का?

डाउन डिटेक्टरवर आउटेज आढळले

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, याचा जास्त लोकांवर परिणाम झालेला नव्हता. कारण काही लोकांना इंस्टाग्राम वापरताना काहीच अडचणी येत नाहीतेय. दुसरीकडे काही लोकांनी असे म्हटले होते की, अचानक त्यांचे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कमी झाले आहेत. हा इंस्टाग्राम आउटेज डाउन डिटेक्टरवर देखील आढळला. डाऊन डिटेक्टरवर या समस्येने त्रस्त असलेल्यांची संख्या केवळ चार हजार दाखवली जात आहे.

twitter वर ट्रेंडिंग हॅशटॅग

My Instagram आणि Instagram Down हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेंड करत आहेत. My Instagram हॅशटॅगवरून यूजर्स त्यांच्या सस्पेंड झालेल्या अकाउंट्सविषयी सांगत आहेत. Instagram Down हॅशटॅगचा वापर करत यूझर्स हे अॅप वारंवार क्रॅश होत असल्याच्या तक्रारी करत आहेत.