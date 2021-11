नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारनं (Central Government) आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं (International Flights) सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 15 डिसेंबरपासून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं सुरु होणार आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे (Covid 19) गेल्या वर्षी मार्च 2021 पासून आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या उड्डाणांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. देशात कोरोनाची दुसरी लाट (Corona Second Wave) ओसरत चालली आहे. त्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.Also Read - 26/11 Mumbai Terror Attack: 'त्या' जखमा अजून ताज्याच.. दहशतवाद्यांनी खेळलेली रक्तरंजीत होळी कशी विसरेल मुंबई!

मिळालेली माहिती अशी, की डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून भारत प्रतिबंधित 14 देश वगळता नियमित आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे पुन्हा सुरू करणार आहे. असं असलं तरी या 14 देशांसोबत सध्याची एअर-बबल फ्लाइट व्यवस्था सुरू राहील. ‘एअर बबल करारा’ नुसार संबंधित दोन्ही देशांमध्ये विशेष आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं करता येऊ शकतात. ‘एअर बबल’द्वारे येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. Also Read - ST Workers Strike: कारवाई करावीच लागेल! संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना अनिल परबांचा इशारा

Resumption of scheduled commercial international passenger services to/from India may be resumed from 15th December 2021: MoCA

Based on the countries recognised as “at-risk” by MoHFW, the countries have been categorised into 3 categories with separate capacity restrictions: MoCA pic.twitter.com/nHZ5i1GPKY

