International Yoga Day 2022: आंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2022) दरवर्षी 21 जून रोजी साजरा केला जातो. या दिवशी देशभरात योगाशी संबंधित अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते ज्यामध्ये केवळ योगाचे महत्त्व सांगितले जात नाही, तर लोकांना योगा करण्यासाठी जागरूकही केले जाते. योगा केल्याने केवळ स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवता येत नाही तर आरोग्यालाही अनेक समस्यांपासून दूर ठेवता येते.Also Read - Yoga and Exercise Benefits: ठराविक वेळेवर करा योगा आणि व्यायाम, या 5 समस्यांपासून मिळेल आराम

योगासने जी कोणत्याही वयात कोणतीही व्यक्ती करू शकते. अगदी लहानांपासून ते म्हारारपणापर्यंत कोणीही योग करु शकतो. अशा परिस्थितीत योग दिनाचा इतिहास (Yoga Day History) आणि या वर्षाची थीम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आजचा लेख याच विषयावर आहे. आज या लेखाद्वारे आम्ही तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय योग दिवस का साजरा केला जातो हे सांगणार आहोत. तसंच त्या मागचा इतिहास काय आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत… Also Read - International Yoga Day 2021: संपूर्ण देश झाला योगमय, असा साजरा केला जातोय 7वा आंतरराष्ट्रीय योग दिन!

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा इतिहास –

21 जून 2015 रोजी प्रथमच आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्यात आला. 27 सप्टेंबर 2014 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी प्रथमच योग दिन साजरा करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानंतर 11 डिसेंबर 2014 रोजी संयुक्त राष्ट्रातील (United Nations) 177 देशांनी 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली. Also Read - International Yoga Day 2021: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉन्च केलं M-Yoga App, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये..

आंतरराष्ट्रीय योग दिवस का साजरा केला जातो? –

आंतरराष्ट्रीय योग दिवस दरवर्षी 21 जून रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस संपूर्ण वर्षातील सर्वात मोठा दिवस मानला जातो. या दिवशी सूर्याचा प्रकाश पृथ्वीवर सर्वात जास्त पडतो, त्यामुळे या दिवसाला वर्षातील सर्वात मोठा दिवस म्हणतात. अशा परिस्थितीत, या दिवशी योगाचा नियंत्रित अभ्यास व्यक्तीला दीर्घायुष्य प्रदान करतो. त्यामुळेच हा दिवस योग दिन म्हणून निवडण्यात आला आहे.

या वर्षाची थीम काय आहे? –

दरवर्षी योग दिनाच्या दिवशी एक नवीन थीम ठरवली जाते. 2021 मध्ये “be with yoga be at home” ही थीम होती. तर या वर्षी म्हणजेच 2022 मध्ये योगाची थीम “yoga for humanity” अशी ठेवण्यात आली आहे.