iPhone 13 Price Cut : आयफोन युजर्ससाठी (iPhone Users) आणि नवीन स्मार्टफोन किंवा आयफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असलेल्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. अगदी स्वस्तात आयफोन खरेदी करण्याची तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. यासारखी संधी तुम्हाला पुन्हा मिळणार नाही. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलमध्ये (Flipkart Big Billion Days Sale) तुम्हाला आयफोन 13 (iPhone 13) अवघ्या 49,990 रुपयांना मिळणार आहे.

फ्लिपकार्टवर मिळतेय जबरदस्त ऑफर –

Flipkart ने घोषणा केली आहे की, 23 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत त्याचा बिग बिलियन डेज सेल आयोजित करण्यात येणार आहे. या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने आधीच काही आकर्षक आगामी ऑफर शेअर केल्या आहेत, जसे की Google Pixel 6a आणि POCO F4 वर प्रचंड सूट देण्यात आली आहे. आयफोन्सवर चांगल्या ऑफर मिळत आहे. iPhone 12 Mini देखील 40,000 पेक्षा कमी किमतीमध्ये उपलब्ध असेल. सध्या, iPhone 12 Mini सुमारे 55,000 रुपयांना उपलब्ध आहे.

फक्त 49,990 रुपयांना उपलब्ध –

आता सध्या Apple iPhones साठी देखील डिस्काउंट ऑफर समोर आल्या आहेत. Flipkart ने खुलासा केला आहे की iPhone 13 बेस मॉडेल, ज्याची किंमत सध्या 69,900 रुपये आहे. बिग बिलियन डेज सेलमध्ये 49,990 रुपयांना उपलब्ध होईल. या किंमतीत युजर्सला 128GB अंतर्गत स्टोरेज मिळणार आहे. फ्लिपकार्टच्या या घोषणेमुळे आयफोन युजर्समध्ये खूपच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

आयफोन 13 स्पेसिफिकेशन्स –

आयफोन 13 मध्ये तुम्हाला 12MP फ्रंट कॅमेरा आणि फेस आयडी सेन्सरसाठी रुंद नॉचसह 6.1-इंच 60Hz OLED डिस्प्ले आहे. हे 4-कोर GPU सह A15 बायोनिक चिपवर चालते. डिव्हाइसमध्ये मागील बाजूस 12MP ड्युअल-कॅमेरा सेटअप देखील आहे.

आयफोन 13 आणि 14 मध्ये आहे हा फरक –

नुकताच लाँच करण्यात आलेल्या iPhone 14 ची सध्या किंमत 79,900 रुपये आहे. यामध्ये डिस्प्ले आणि A15 Bionic चिप देते. आयफोन 13 आणि आयफोन 14 मध्ये फरक हाच आहे की अतिरिक्त GPU कोर, थोडी मोठी बॅटरी आणि फ्रंट लेन्ससाठी ऑटो फोकस वैशिष्ट्यासह थोडा मोठा कॅमेरा सेन्सर देण्यात आला आहे. हे लक्षात घेऊन आयफोन 13 ची किंमत 49,999 ही एक उत्तम ऑफर आहे.