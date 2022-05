Indian Railways IRCTC Ticket Booking Rules : रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. आयआरसीटीसीने ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या नियमात बदल (IRCTC New Rules) केला आहे. हा बदल अॅप आणि वेबसाइटद्वारे तिकीट बुकिंगसंदर्भात (Ticket Booking Through App And Website) करण्यात आला आहे. हा नवा नियम लागू झाल्यानंतर कोट्यवधी यूजर्संना त्यांच्या ऑनलाइन खात्याची पडताळणी (Accounts Verification) करावी लागणार आहे. मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीच्या माध्यमातून ही पडताळणी (Mobile Number and E-mail id Verification) केली जाणार आहे. झी न्यूज हिंदीने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केले आहे.Also Read - Indian Railways: या टिप्स फॉलो करून आरक्षित करू शकता लोअर बर्थ, हे आहेत IRCTC चे नियम

तुम्हालाही अनेकदा ट्रेनने प्रवास करायला आवडत असेल आणि त्यासाठी तुम्ही ऑनलाइन तिकीट बुक करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. तिकीट बुंकिंग अॅपवरून आणि वेबसाइटद्वारे तिकीट बुक करण्यासाठी IRCTC ने नियमात बदल केला आहे. नव्या नियमानुसार यूजर्संना आपल्या खात्याची पडताळणी करणे आवश्यक असणार आहे. नव्या नियमानुसार खात्याची पडताळणी केल्याशिवाय प्रवाशांना ऑनलाइन तिकीट बुक करता येणार नाही.

मोबाईल, ई-मेल आयडी व्हेरिफिकेशन आवश्यक

भारतीय रेल्वेची उपकंपनी आयआरसीटीसीने (IRCTC) जारी केलेल्या नियमांनुसार यूजर्संना तिकीट बुक करण्यापूर्वी मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. आता ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक पडताळणीशिवाय ऑनलाइन तिकीट बुक करता येणार नाही.

कोणत्या प्रवाशांसाठी लागू होणार हा बदल?

हा बदल अशा प्रवाशांसाठी लागू होईल ज्यांनी कोरोनाची साथ सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अॅप किंवा वेबसाइटद्वारे तिकीट बुक केले नाही. जर तुम्ही खूप दिवसांपासून तिकीट बुक केले नसेल तर तुम्हाला आधी तुमच्या खात्याची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. ही पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला तिकीट बुकिंग करताना कोणतीही अडचण येणार नाही.

पडताळणी कशी करावी?