IRCTC Tatkal Ticket Booking App: तुम्ही एखाद्या महत्त्वाच्या प्रवासाला जाण्याचा विचार करत असाल, तर त्यासाठी तत्काळ तिकीटाची (Tatkal Ticket) गरज पडते. त्यामुळे यासाठी आता स्वतंत्र अॅप तयार करण्यात आले आहे. हे अॅप फक्त IRCTC वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अचानक प्रवास करण्याची गरज भासल्यास या अॅपद्वारे (IRCTC Ticket App) तुम्ही घरी बसून तत्काळ तिकीट (instant ticket Booking) सहज बुक करू शकाल.Also Read - IRCTC Credit Card : रेल्वेने प्रवाशांसाठी लॉन्च केलं क्रेडिट कार्ड! तिकीट बुकिंगमध्ये सूटसह मिळणार अनेक फायदे

हे अॅप आयआरसीटीसीच्या (IRCTC) प्रीमियम पार्टनरच्या वतीने कन्फर्म तिकिट नावाने दाखवण्यात आले आहे. यामध्ये तुम्हाला तत्काळ कोट्यात उपलब्ध असलेल्या जागांची माहिती मिळेल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या ट्रेनचे नंबर टाकून उपलब्ध जागा शोधण्याची गरज भासणार नाही. उपलब्ध तत्काळ तिकिटांची माहिती त्या रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या सर्व गाड्यांमध्ये उपलब्ध असेल. हे अॅप तुम्ही गुगल प्ले स्टोअरवरूनही डाउनलोड करू शकता.

Swipe, shuffle, select & book ever had it this easy with your #train #ticket #booking! #Download the #IRCTC #RailConnect app from Google Play/Apple Store & have the most convenient & relaxed time while enquiring & booking tickets. Info: https://t.co/e14vjdPrzt@AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 18, 2022